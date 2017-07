Luiten klimt na goede derde ronde naar zestiende plek in Parijs

Daarmee klom Luiten in het klassement van de 28e naar de 16e plek. Met een score van 210 heeft hij een achterstand van vijf slagen op de twee leiders Alexander Björk uit Zweden en Peter Uihlein uit de Verenigde Staten.

Luiten kreeg vrijdag op de twaalfde hole last van zijn linkerschouder. Met aanhoudende pijn wist hij zijn omloop toch redelijk goed te voltooien (71).

Na een gesprek met zijn fysiotherapeut besloot Luiten het toernooi in Frankrijk voort te zetten. "Hij zei dat ik niets echt kapot kan maken in die schouder'', lichtte de 31-jarige Rotterdammer toe.

Naalden

Luiten speelde zaterdag redelijk stabiel, al begon hij zijn eerste en zijn tweede serie van negen holes beide met een bogey. Met drie birdies maakte Luiten de opgelopen schade ongedaan, waardoor hij toch nog onder par zijn rondgang kon afsluiten.

Luiten was dik tevreden over zijn derde omloop. "Ik heb sterk gespeeld. Ik heb geen last meer gehad van mijn schouder. Vrijdagavond ben ik door mijn fysio behandeld en hij heeft onder meer wat naalden in mijn schouder gestoken. Dat werkt bij mij altijd heel goed. Bij het inslaan voor de derde ronde was het even spannend natuurlijk, maar ik voelde al snel dat het goed zat. Dat is een zorg minder en dus zondag weer vol aan de bak. Het veld staat heel dicht bij elkaar dus met een lage ronde is er nog veel mogelijk."