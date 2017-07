Wiggins wil als roeier naar Olympische Spelen van 2020

De inmiddels 37-jarige Wiggins beëindigde vorig jaar zijn wielerloopbaan, waarna hij ging roeien om fit te blijven. Hij blijkt echter zo veel aanleg te hebben, dat hij een professionele coach in de hand heeft genomen.

Wiggins, die als baanwielrenner vijf keer goud won op de Spelen, traint inmiddels zeven dagen per week en heeft zich aangemeld voor de Britse nationale kampioenschappen in december. "En dan zien we het wel", zegt de Tourwinnaar van 2012 tegen The Daily Mail. "Misschien is een zesde gouden medaille op de Spelen wel mogelijk."

Om succesvol te kunnen zijn in zijn nieuwe discipline heeft Wiggins wel veel meer massa moeten kweken. "Ik probeer naar de 100 kilo te gaan. Dan ben ik 31 kilo zwaarder dan toen ik de Tour won. Ik voel me nu goed. Het enige nadeel is dat mijn pak wat strakker begint te zitten."

Wiggins is tijdens de Spelen van 2020 de 40 gepasseerd. Hij had in een eerder stadium dan ook aangegeven dat een olympisch optreden op de roeibaan onrealistisch zou zijn. Maar hij is teruggekomen op die woorden.

"Misschien heb ik wel waanideeën, maar gezien mijn tijden lijkt het van niet. En tijden zijn de basis van alles: als je bepaalde waardes kunt halen gedurende een bepaalde tijd, win je. En daar zit ik niet ver vanaf. Dus als ik de komende achttien maanden alles geef, waarom zou ik het dan niet halen?"