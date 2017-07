Golden State Warriors maakt van Curry best betaalde NBA-speler

De 29-jarige Curry ondertekent zijn nieuwe contract vermoedelijk volgende week, als zijn huidige verbintenis officieel ten einde is. Dat vierjarige contract leverde hem in totaal 44 miljoen dollar op, zo'n 38 miljoen euro.

De point guard is de eerste topspeler die een zogenoemd supermax-contract zal ondertekenen. Dat type verbintenis is door de NBA in het leven geroepen zodat clubs hun sterspelers eenvoudiger aan zich kunnen binden. Zij mogen namelijk veel meer geld bieden dan andere clubs.

Hoewel Curry officieel met andere clubs mocht praten, was er nooit enige twijfel dat hij de Warriors zou verlaten, liet clubeigenaar Joe Lacob eerder al weten. "We gaan alles doen wat nodig is. Ik weet dat hij wil blijven en wij willen dat hij blijft. Ik verwacht geen grote problemen."

Curry speelt sinds 2009 bij Golden State Warriors, en won met die ploeg in 2015 en 2017 de titel in de NBA. Ook werd hij twee keer (2015 en 2016) uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

In de finale van de NBA waren de Warriors dit jaar in de best-of-sevenserie met 4-1 te sterk voor Cleveland Cavaliers.