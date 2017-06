Haase in eerste ronde Wimbledon tegen Tiafoe, Bertens treft Cirstea

Als Haase wint, staat hij in de tweede ronde tegenover het Duitse toptalent Alexander Zverev of de Rus Evgeni Donskoi.

Haase speelde niet eerder tegen Tiafoe, die wordt gezien als een groot talent en zijn debuut maakt op Wimbledon. De 30-jarige Haase komt voor de negende keer in actie op het gras in Londen. Vorig jaar kwam Haase, die nu 38e staat op de wereldranglijst, tot de tweede ronde. Zijn beste prestatie op het Londense gras was in 2011 toen hij tot de derde ronde kwam.

De Hagenaar is dit jaar de enige Nederlandse man die in actie komt op Wimbledon. Titelverdediger Andy Murray weet zijn tegenstander nog niet. Hij treft een qualifier. Roger Federer werd gekoppeld aan de Oekraïner Alexandr Dolgopolov, die 82e staat op de wereldranglijst.

Rafael Nadal, de winnaar van Roland Garros, is ingedeeld in de andere helft van het schema en kan Federer dus pas in de finale tegenkomen. De 31-jarige Spanjaard begint tegen de Australiër John Millman. Novak Djokovic, drievoudig kampioen, start tegen de Slowaak Martin Klizan. Djokovic zit in dezelfde helft van het speelschema als Federer. Murray is ingedeeld in de helft met Nadal.

Bertens

In het vrouwentoernooi zette Bertens vorig jaar haar beste prestatie neer op Wimbledon, toen ze de derde ronde haalde. Met Cirstea treft ze dit jaar in de eerste ronde een speelster die lager staat op de wereldranglijst (24 om 62), maar de Roemeense verloor nog nooit van Bertens. Ze wist de Nederlandse drie keer te verslaan.

Hogenkamp heeft met Brengle relatief gunstig geloot. De 27-jarige Amerikaanse is de nummer 94 van de wereld en staat maar negen plaatsen hoger dan de 25-jarige Doetinchemse, die vorig jaar het hoofdtoernooi niet haalde.

Nadeel is wel dat Hogenkamp nog nooit wist te winnen van Brengle. De twee stonden een keer eerder tegenover elkaar op gras en dat was vorig jaar bij de Ricoh Open in Rosmalen. Brengle won toen in drie sets. Ook in de kwalificaties voor het WTA-toernooi van Brisbane in 2015 ging de zege naar Brengle.

De 131e editie van Wimbledon begint maandag en duurt tot zondag 16 juli.