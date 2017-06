Hockeysters ruim langs Italië in halvefinaleronde World League

Charlotte Vega (twee keer), Marloes Keetels, Margot van Geffen en Maartje Krekelaar scoorden voor Oranje, dat eerder al won van groepsgenoten Schotland (4-0), Zuid-Korea (9-0) en China (1-0).

In de kwartfinales van de halvefinaleronde van de World League is vermoedelijk Spanje de tegenstander van de ploeg van bondscoach Alyson Annan.

De beste vier landen in Brussel kwalificeren zich in principe voor de finale van de World League, die aan het einde van dit jaar in Auckland in Nieuw-Zeeland wordt afgewerkt.

Tijdens het toernooi in België zijn ook minimaal vijf tickets te verdienen voor het WK van 2018 in Engeland. Het EK hockey voor vrouwen en mannen is deze zomer in Amsterdam (18-27 augustus).