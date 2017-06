Rusland mag van WADA weer zelf dopingcontroles uitvoeren

Zo moet de betreffende Russische instantie (RUSADA) werken onder toezicht van door het WADA aangewezen internationale experts en het Britse anti-dopingagentschap.

Om de werkzaamheden uit te voeren zijn Russische controleurs speciaal opgeleid door de buitenlandse instanties. "Hoewel er nog veel moet gebeuren, ziet het WADA deze mijlpaal als sleutel richting naleving van de regels", zegt WADA-voorzitter Craig Reedie.

"De hervatting van het testen is een belangrijke stap vooruit in de wederopbouw van antidoping in Rusland. We raden de Russen aan om hun werk vol te houden in het belang van schone atleten wereldwijd."

Dopingschandaal

In 2015 ontnam het WADA de Russen de bevoegdheid om controles uit te voeren, als gevolg van een groot dopingschandaal in het land

De onafhankelijke onderzoeker Richard McLaren presenteerde vorig jaar twee rapporten over een uitgebreid door de Russische staat gestuurd dopingsysteem.

Volgens de bevindingen van de Canadees, die werkte in opdracht van het WADA, maakten meer dan duizend Russische sporters tussen 2011 en 2015 gebruik van het dopingprogramma waarbij positieve tests gemanipuleerd werden.