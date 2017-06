Handbalsters treffen op WK gastland Duitsland en Servië

Bij de loting dinsdag in Hamburg werd Oranje ook gekoppeld aan Servië, Zuid-Korea, China en Kameroen. De ploeg van Helle Thomsen had als groepshoofd een beschermde status.

Duitsland eindigde op het EK in Zweden vorig jaar als zesde. Servië werd op dat toernooi negende. Zuid-Korea is heersend kampioen van Azië, China werd derde op het Aziatisch kampioenschap. Kameroen kwalificeerde zich voor het WK middels een derde plaats op het Afrikaans kampioenschap.

Op 8 december sluit Oranje de groepsfase af met een duel tegen Duitsland. De beste vier ploegen uit elke poule plaatsen zich voor de achtste finales.

"De loting is oké. Alle poules zijn gelijkwaardig. Het is goed verdeeld", zegt Thomsen in een eerste reactie. "Het positieve aan onze poule is dat iedereen elkaar kan verslaan. Het is niet zo dat er maar twee of drie goede teams zijn, waardoor je tegen hen cruciale wedstrijden moet spelen. Iedereen maakt kans om door te gaan.''

Zilver

Bij het vorige WK, in 2015, reikte Oranje tot de finale, waarin werd verloren van Noorwegen. Ook vorig jaar bij het EK in Zweden moest Nederland genoegen nemen met de zilveren medaille, nadat de Noorse vrouwen wederom te sterk bleken. De finaleplaats leverde een rechtstreeks ticket op voor het WK in Duitsland.

Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd Nederland afgelopen zomer vierde. In de halve finale was Frankrijk nipt te sterk, waarna Noorwegen de wedstrijd om het brons won.

Noorwegen en Frankrijk waren evenals Denemarken groepshoofd bij de loting. De Denen treffen olympisch kampioen Rusland in de groepsfase. Het WK duurt van 1 tot en met 17 december.