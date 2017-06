Fury verwacht dat Mayweather razendsnel knock-out gaat tegen McGregor

"Ik denk dat McGregor hem binnen 35 seconden knock-out slaat, zoals hij deed met José Aldo", zegt Fury, die als zwaargewicht wereldtitels veroverde in de boksbonden WBA, IBF, WBO en IBO.

Volgens Fury heeft de bokssport baat bij een zege van McGregor (28). "Het zou voor de ware boksfans geweldig zijn als hij wint", aldus de Brit tegen iFL.tv.

Bij het gevecht in het MGM Grand in Las Vegas staat iets minder dan 100 miljoen euro op het spel. Mayweather (40) ging in 2015 met pensioen, maar keert voor de titanenstrijd met McGregor eenmalig terug in de ring.

De MMA-vechter had de bokser uitgedaagd, nadat Mayweather de Ier een "mug" had genoemd en zichzelf met een olifant vergeleek.

Pacquiao

Manny Pacquiao, de opponent in het voorlaatste gevecht van Mayweather, is het niet met Fury eens. De Filippijn verwacht dat de Amerikaanse routinier zijn ongeslagen status ook in de vijftigste partij van zijn carrière behoudt.

"McGregor maakt geen schijn van kans. Het zou wel eens een heel saai gevecht kunnen worden", zegt Pacquiao. "Ik zie McGregor geen klap van betekenis uitdelen aan Mayweather. "Hoe zou hij dat moeten doen? Hij heeft geen enkele ervaring als professioneel bokser."