Westbrook uitgeroepen tot meest waardevolle speler NBA

De 28-jarige Westbrook is de opvolger van Stephen Curry. De point-guard van Golden State Warrrios was afgelopen twee seizoenen de meest waardevolle speler van de NBA.

Westbrook grossierde afgelopen seizoen in zogeheten 'triple-doubles'. Hij noteerde in 42 wedstrijden een score in drie dubbele cijfers. Daarbij kan het gaan om punten, rebounds, assists, steals en blocks.

Westbrook verbrak daarmee het record van Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/1962 één triple-double minder noteerde. Over het hele seizoen was Westbrooks gemiddelde over 81 wedstrijden 31,6 punten, 10,4 assists en 10,7 rebounds.

Westbrook won de verkiezing van meest waardevolle speler (MVP) van James Harden (Houston Rockets) en Kawhi Leonard (San Antonio Spurs). De 28-jarige Amerikaan riep zijn teamgenoten erbij op het podium toen hij zijn trofee in ontvangst had genomen. "Deze jongens hebben zich volledig opgeofferd voor mij. Zonder hen was dit fantastische seizoen niet mogelijk geweest", zei Westbrook.

Beste coach

Draymond Green van kampioen Golden State Warriors viel ook in de prijzen. Hij werd uitgeroepen tot beste verdediger van het seizoen. In de NBA-finale waren de Warriors met 4-1 te sterk voor Cleveland Cavaliers.

Mike D'Antoni van Houston Rockets kreeg een prijs voor zijn werk als coach. Hij slaagde er in zijn eerste jaar in 55 wedstrijden te winnen met de Rockets en dat leverde hem de verkiezing tot beste coach van het seizoen op.