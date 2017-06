Rossi euforisch na eerste zege van seizoen in 'bijzonder' Assen

"Dit was mijn eerste overwinning van dit seizoen en dit is ook de beste plek om te winnen. Tien keer winnen op hetzelfde circuit is niet niks", zei Rossi, die voor de tiende keer in zijn loopbaan de snelste was in Assen.

De Italiaan nam met nog veertien ronden te gaan de leiding over van de Fransman Johann Zarco, die onder toeziend oog van meer dan honderdduizend toeschouwers op pole position begon.

Rossi verloor de leiding in de slotfase nog even aan Petrucci, maar kwam al snel weer op kop en stelde de zege veilig. Het was zijn 76e overwinning in de MotoGP en zijn 115e in totaal.

Bijzondere plek

Rossi voelt zich op zijn plaats in Assen, waar hij geldt als publiekslieveling. "Dit is een bijzondere plek. Het is in de eerste plaats een fantastisch circuit en er komt ook nog eens heel veel publiek. Het is ook echt een van mijn favoriete circuits en deze overwinning kwam zeker niet gemakkelijk tot stand."

Door zijn zege steeg Rossi naar de derde plek in het klassement met 108 punten. De nieuwe leider Andrea Dovizioso heeft zeven punten meer in de WK-stand.

De Spanjaard Maverick Vinales, de in Assen uitviel en de leiding verloor, staat tweede met 111 punten.

​