Bendsneyder spreekt van 'geestelijk harde tik' na val in Assen

Bendsneyder kwam ten val na een botsing met een andere coureur en gleed over de grond als tiende over de streep. Aangezien rijders op de finish contact moeten hebben met hun motor, werd de Nederlander gediskwalificeerd.

"Fysiek ben ik oké, maar dit is een geestelijk harde tik", zei Bendsneyder na afloop tegen de NOS. "Als er niks was gebeurd, was ik zesde geworden. Nu ramde iemand me en lig je."

Bendsneyder had geen goed woord over voor de coureur die hem ten val bracht. "Dat hoort niet bij deze sport. Ik ga zijn naam niet noemen, maar de jongen die dit deed heeft een slechte reputatie. Dat weet iedereen. Dit keer heeft hij mij te pakken genomen."

Leiding

Bendsneyder begon nog wel goed aan de race in Assen. De KTM-coureur deed lang mee om een podiumplek en ging zelfs kort aan de leiding, maar werd na driekwart race weggedrukt. Daardoor kwam hij op de elfde positie terecht.

"Het was een fantastisch moment toen ik even op kop reed", zei Bendsneyder. "Het was een goede wedstrijd, maar je moet een beetje geluk hebben in sommige situaties. Dat had ik nu niet. Uiteindelijk is het zo gelopen en kan ik wel tevreden zijn."

Bendsneyders negende plaats vorige maand in Frankrijk is tot nu toe zijn enige plek in de top tien dit jaar.