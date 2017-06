Geen WK-punten voor Bendsneyder na dramatische finish in Assen

De Spanjaard Aron Canet (17) kwam als eerste over de finish. Bendsneyders negende plaats vorige maand in Frankrijk is tot nu toe zijn enige toptienplek van 2017.

Alle ogen waren zondag in Assen gericht op de jonge coureur, die zaterdag in de kwalificaties al opviel door de tweede startplek te veroveren in de lichtste klasse.

De KTM-coureur, bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto3, reed aan het begin van de regenachtige race nog heel even aan de leiding.

Aanvankelijk hield Bendsneyder knap stand, maar na zeven rondes moest hij wat terrein prijsgeven en Canet voor laten gaan.

Kopgroep

Lang deed Bendsneyder vervolgens mee om een topvijf-notering. Na driekwart race werd de Nederlander echter weggedrukt, waardoor hij bijna buiten de baan belandde en op de elfde positie terechtkwam.

In het vervolg van de race kon hij niet meer goed aanhaken bij de kopgroep. In het slot van de wedstijd knokte hij zich nog knap terug naar de vijfde plek. In een poging om nog wat concurrenten in te halen, ging hij in de laatste meters onderuit na contact met een andere rijder.

Doordat hij bij de finish niet meer zelf op de motor zat, een zeldzame situatie, werd zijn tiende klassering niet in de uitslag meegenomen. 

Ryan van de Lagemaat, die op een wildcard meedeed, moest na een crash in de tweede ronde al opgeven.