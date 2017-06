Bendsneyder krijgt 'flinke boost' van tweede startplek bij TT

"Dit is een flinke boost", aldus Bendsneyder zaterdag tegen Motorsport.com, nadat hij zich achter de Spanjaard Jorge Martin als tweede had gekwalificeerd voor zijn thuisrace.

"Er waren moeilijke weekenden aan het begin van het seizoen, maar ik ben relaxed gebleven. Het moest er allemaal even uitkomen. Dit geeft zeker zelfvertrouwen."

De 18-jarige Rotterdammer, bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto3, zette in Assen met afstand zijn beste kwalificatieresultaat van 2017 neer. Tot zaterdag was zijn achtste plek drie weken geleden bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië zijn beste prestatie in een kwalificatie dit jaar.

"Dit is supergaaf", stelde Bendsneyder over zijn tweede plek in Assen, het beste kwalificatieresultaat uit zijn carrière.

"Ik hoopte op een plek op de eerste twee rijen, dus dit is perfect. Maar ik moet wel met beide benen op de grond blijven staan; morgen is de wedstrijd pas. Daar focus ik mij nu op."

Droog

De Nederlander veroverde in de eerste zeven races van dit seizoen pas zeventien WK-punten. Zijn negende plaats vorige maand in Frankrijk is tot nu toe zijn enige toptienplek van 2017.

Bendsneyder zei eerder deze week dat hij in Assen hoopt op een resultaat bij de eerste vijf. Hij denkt dat dat het beste te realiseren is als het zondag niet regent in Drenthe.

"In de kwalificatie was het best lastig om geen fout te maken, zeker op het laatst", doelde Bendsneyder op het halfnatte circuit. "Eerlijk gezegd hoop ik dat het morgen droog is."

De race in Moto3 begint zondag om 11.00 uur. Daarna volgen de MotoGP (13.00 uur) en de Moto2 (14.30 uur).