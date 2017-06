Baldassarri ontsnapt aan zware blessure na harde crash in Assen

Baldassarri, die even buiten bewustzijn raakte bij zijn val, is in het Universitair Medisch Centrum Groningen gediagnosticeerd met een hersenschudding, meldt zijn ploeg Forward Racing Team zaterdagavond.

De 20-jarige Italiaan kan daardoor zondag niet meedoen aan de Moto2-race in Assen, maar naar verwachting hoeft hij maar één nacht in het ziekenhuis te blijven.

"Lorenzo is ter observatie opgenomen op de Spoedeisende Hulp", zegt Michele Zasa, de dokter die meereist naar alle Moto2-, Moto3- en MotoGP-races. "Hij heeft een CT-scan ondergaan voor zijn hoofdkwetsuur en de resultaten daarvan waren negatief."

"Er moet nog wel een röntgenfoto worden gemaakt van zijn enkel om te kijken of hij die niet gebroken heeft, maar de vitale functies van Lorenzo zijn stabiel en hij is bij kennis. Wel herinnert hij zich niks meer van zijn crash."

"Zondag wordt hij nog een keer onderzocht en zonder complicaties kan hij dan ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Controle

Baldassarri raakte tijdens de kwalificatie in de Ramshoek de controle kwijt over zijn Kalex. Hij vloog over de kop, landde hard op zijn rug en bleef liggen aan de rand van het circuit. De circuitartsen waren snel ter plaatse bij de Italiaanse coureur.

De kwalificatie lag ongeveer een kwartier stil door het ongeval.

Baldassarri is momenteel de nummer twaalf in de WK-stand van de Moto2. De race in zijn klasse begint zondag om 14.30 uur. Daarvoor zijn de Moto3-coureurs (11.00 uur) en de MotoGP-coureurs (13.00 uur) al aan de beurt in Assen.