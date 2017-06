Kromowidjojo wint 100 vrij in Rome uren na bezoek aan paus

De 26-jarige Kromowidjojo tikte in de finale als eerste aan in 53,07 seconden en dat is een verbetering van haar beste seizoenstijd op de 100 vrij. Tien dagen geleden noteerde ze in de B-finale in Barcelona 53,42 seconden.

De Groningse was ruim sneller dan de concurrentie. De Deense Pernille Blume werd met 53,59 tweede, de Zweedse Michelle Coleman in 53,64 derde. Femke Heemskerk tikte als vierde aan. Zij gaf met 54,00 bijna een seconde toe op 'Kromo'.

Kromowidjojo had een dag eerder ook al de 50 meter vlinderslag gewonnen. Zondag neemt ze nog deel aan de 50 meter vrije slag.

Kira Toussaint eindigde zaterdag als derde op de 100 meter rugslag. De 23-jarige rugslagspecialiste tikte aan in 1.00,57 achter de Tsjechische Simona Baumrtova die 1.00,21 noteerde. Ze bleef daarmee boven de WK-limiet van 1.00,18. Op de 50 meter rug heeft Toussaint wel een startbewijs voor de wereldkampioenschappen in Boedapest.

Kyle Stolk bleef op de 200 meter vrije slag in een tijd van 1.49,42 steken op een zevende plek. De Zuid-Koreaan Tae-Hwan Park was de snelste in 1.46,89.

Franciscus

Kromowidjojo en Heemskerk hoorden zaterdagochtend bij een groep van 260 zwemmers, coaches, officials en journalisten die naar Vaticaanstad afreisden voor een privé-ontmoeting met paus Franciscus.

"Door contact met het water leer je om alles dat het leven verontreinigt weg te spoelen, zowel in je sport als in het leven", zei de paus in een toespraak tegen de zwemmers.

Franciscus kreeg uit handen van de Italiaanse olympisch kampioenen Federica Pellegrini en Gregorio Paltrinieri een badmuts met de tekst 'Paus Franciscus', twee zwempakken in de kleuren van het Vaticaan (geel en wit) en een volledig outfit van het Italiaanse nationale zwemteam.

"Wat een bijzondere ervaring", twitterde de Nederlandse hoofdcoach Marcel Wouda.

"We vroegen hem of het mogelijk was om een selfie te make en hij zei 'ja'", vertelde Paltrinieri. "Het was een intens emotioneel moment voor de hele zwemwereld."