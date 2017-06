Hockeyers na zege op Engeland naar finale World League

Mirco Pruijser opende aan het slot van het derde kwart de score voor Oranje, waarna Bjorn Kellerrman even later voor de tweede treffer zorgde. Nederland treft zondag in de finale in Londen Argentinië, dat met 2-1 te sterk was voor Maleisië.

Oranje had zich in Engeland ten doel gesteld om de halve eindstrijd te bereiken, omdat dat voldoende was voor een ticket voor het WK van volgend jaar in India. Die doelstelling had de equipe donderdag al bereikt door China met 7-0 te kloppen.

Met een plek in de halve finale had Oranje zich ook al verzekerd van deelname aan de finale van de Hockey World League aan het einde van het jaar in India.

Het WK begint volgend jaar pas op 24 november en de finale is op 16 december. Op het vorige WK, in 2014, haalde Nederland de finale en daarin was Australië veel te sterk (6-1). De laatste keer dat Nederland wereldkampioen werd was in 1998 in Utrecht.