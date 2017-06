Hockeyers naar finale in Londen, negenklapper vrouwen

Mirco Pruijser opende aan het slot van het derde kwart de score voor Oranje, waarna Bjorn Kellerrman even later voor de tweede treffer zorgde. Nederland treft zondag in de finale in Londen Argentinië, dat met 2-1 te sterk was voor Maleisië.

Oranje creëerde de meeste kansen, maar moest lang wachten op de openingstreffer. Vlak voor einde van het derde kwart was het toch raak. Pruyser kreeg de bal toegespeeld van Valentin Verga en sloeg met een harde tip-in toe.

In het laatste kwart werd het 2-0 door Kellerman. Die zocht in de cirkel de combinatie met Billy Bakker en rondde het zelf van dichtbij af, onhoudbaar voor de Engelse doelman George Pinner.

Doelstelling

Oranje had zich in Engeland ten doel gesteld om de halve eindstrijd te bereiken, omdat dat voldoende was voor een ticket voor het WK van volgend jaar in India. Die doelstelling had de equipe donderdag al bereikt door China met 7-0 te kloppen.

Met een plek in de halve finale had Oranje zich ook al verzekerd van deelname aan de finale van de Hockey World League aan het einde van het jaar in India.

Het WK begint volgend jaar pas op 24 november en de finale is op 16 december. Op het vorige WK, in 2014, haalde Nederland de finale en daarin was Australië veel te sterk (6-1). De laatste keer dat Nederland wereldkampioen werd was in 1998 in Utrecht.

Vrouwen

Voor de hockeysters was de 9-0 zege op Zuid-Korea de tweede overwinning in de halvefinaleronde van de Hockey World League. In de eerste wedstrijd werd Schotland met 4-0 geklopt.

De doelpunten voor Oranje kwamen op naam van Kitty van Male (2), Caia van Maasakker (twee keer uit een strafcorner), Laurien Leurink, Xan de Waard, Frédérique Matla, Margot van Geffen en Charlotte Vega..

In poule A gaat Nederland met twee zeges aan de leiding. De hockeysters van bondscoach Alyson Annan hebben dertien keer gescoord en nog geen doelpunt tegen gekregen.