Internationale taekwondobond heet niet langer WTF

Volgens de federatie heeft de afkorting WTF tegenwoordig een andere betekenis gekregen omdat deze inmiddels algemeen bekendstaat als de afkorting van een Engelse krachtterm.

De bond besloot bij zijn algemene vergadering in het Zuid-Koreaanse Muju daarom per direct de naam 'World Taekwondo' te gaan gebruiken.

"Dit is een belangrijke dag in onze historie", zei bondsvoorzitter Choue Chung-won. "In een competitieve wereld weten we dat we ons altijd moeten blijven ontwikkelen en aanpassen om relevant te blijven voor de jongere generatie."

"In dit digitale tijdperk heeft de afkorting van onze federatie een negatieve connotatie gekregen die niks met ons te maken heeft, dus het was belangrijk om onze naam en ons merk te veranderen."

De nieuwe naam zal vanaf zaterdag voor het eerst gebruikt worden bij de 23e editie van de WK taekwondo in Muju.