Nederlandse atletiekploeg laatste na eerste dag EK landenteams

Lisanne de Witte was feitelijk de enige uitschieter bij Oranje tijdens de Super League. Ze behaalde de volle 11 punten door de 400 meter te winnen in een persoonlijke toptijd van 51,71.

Oranje kon op veel nummers niet mee met de Europese top. Op vijf onderdelen eindigde een Nederlandse atleet als laatste.

Dafne Schippers kwam alleen uit op de 4x100 meter estafette. Ze eindigde met Jamile Samuel, Tessa van Schagen en Naomi Sedney als vijfde in 43,56. De wissel tussen Schippers en Van Schagen haperde flink en kostte veel tijd.

Martina

Churandy Martina eindigde in Lille als derde op de 100 meter in 10,30, wat niet voldoende was voor een ticket voor de WK. De vereiste tijd voor deelname aan de mondiale titelstrijd is 10,12.

De Nederlandse recordhouder dook onlangs wel onder de limiet bij de Diamond League in Stockholm, maar de 10,00 werd gerealiseerd met te veel rugwind en daarmee ongeldig verklaard.

De 32-jarige Martina loopt dit seizoen zijn wedstrijden met pijn als gevolg van een blessure aan zijn lies en achillespees.

Bonevacia

Liemarvin Bonevacia won de 400 meter in 45,44. Die tijd was onder de WK-limiet, maar is vooralsnog ongeldig. De nummer drie van het EK vorig jaar in Amsterdam maakte namelijk een valse start, waarna hij een protest indiende en toch de race liep. Achter zijn naam prijkt alsnog een diskwalificatie.

Zondag is dag twee. De laatste twee in de eindstand degraderen naar de eerste divisie.

Duitsland voert de competitie aan met 166 punten, Polen is tweede met 150,5 punten en Groot-Brittannië derde met 144,5 punten. Nederland vergaarde 90,5 punten. De achterstand op nummer negen Griekenland bedraagt al 21 punten.