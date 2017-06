Martina ook bij EK landenteams niet onder WK-limiet 100 meter

De 32-jarige Martina eindigde in Lille als derde op de 100 meter in 10,30. De vereiste tijd voor deelname aan de WK is 10,12.

De Nederlandse recordhouder dook onlangs wel onder de limiet bij de Diamond League in Stockholm, maar de 10,00 werd gerealiseerd met te veel rugwind en daarmee ongeldig verklaard.

Martina loopt dit seizoen zijn wedstrijden met pijn als gevolg van een blessure aan zijn lies en achillespees.

Bonevacia

Liemarvin Bonevacia won in Lille, waar de Nederlands atletiekequipe strijdt in de Super League, de 400 meter in 45,44. Die tijd was onder de WK-limiet, maar is vooralsnog ongeldig.

De nummer drie van het EK vorig jaar in Amsterdam maakte namelijk een valse start, waarna hij een protest indiende en toch de race liep. Achter zijn naam prijkt alsnog een diskwalificatie.