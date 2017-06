Bendsneyder start als tweede bij TT van Assen in Moto3

Bendsneyder klokte bij het vallen van de vlag nog wel de snelste tijd, maar Martin verpulverde de tijd van de KTM-coureur vrijwel direct. De Spanjaard was op de natte baan liefst 0,8 seconden sneller.

De jonge Nederlander was eerder op zaterdag nog de snelste in de derde vrije training. In de eerste en tweede vrije trainingen had hij een vijfde en tiende tijd neergezet.

"Aan de ene kant is het jammer dat ik niet op pole position start, maar ik ben superblij met deze tweede plek. Ik sta op de eerste rij", zei Bendsneyder bij Eurosport. "Het was een lastige kwalificatie. De grip was niet hetzelfde als tijdens de laatste training, maar ik ben super tevreden."

De Italiaan Nicolo Bulega (KTM) eindigde als derde in de kwalificaties De Spanjaard Joan Mir (Honda), de leider in de stand van het WK in de Moto3, werd zevende.

De Nederlander Ryan van de Lagemaat, die op een wildcard meedoet, noteerde de 29e tijd in de kwalificatie