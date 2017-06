Volleyballers lopen finale Final Four mis

Slovenië was in drie sets te sterk voor het team van bondscoach Gido Vermeulen: 25-15, 32-30 en 25-20.

Slovenië had de groepsfase al winnend afgesloten, voor Oranje. In de andere halve finale staan later op zaterdag Australië en Japan tegenover elkaar.

Ook vorig jaar strandde Nederland in de halve finales waardoor promotie naar de A-groep uitbleef. Oranje plaatste zich dit jaar wel voor het WK van 2018.

Nederland was begonnen met Wouter ter Maat, Thomas Koelewijn, Thijs ter Horst, Robbert Andringa, Daan van Haarlem, Jasper Diefenbach en libero Dirk Sparidans is de basis. De ploeg kwam er in de eerste set amper aan te pas tegen de Slovenen, de nummer twee van het EK van 2015.

In het tweede bedrijf had Oranje tal van kansen om de set binnen te halen, maar de setwinst was toch voor Slovenië, dat in de derde set een vliegende start kende, uitliep naar 16-10 maar Nederland nog tot op twee punten (21-19) zag naderen. Tot een ommekeer kwam het echter niet.