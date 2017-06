Thompson verdedigt met beste seizoenstijd nationale titel op 100 meter

De concurrente van Dafne Schippers snelde in Kingston ondanks een modale start naar 10,71. Niemand was dit jaar sneller dan Thompson, die in Rio zowel de 100 als de 200 meter won.

Bij de kampioenschappen van haar land laat ze de 200 meter schieten, waardoor ze in augustus op de WK in Londen ook niet in de baan zal komen wanneer Schippers haar wereldtitel hoopt te prolongeren.

"De focus ligt bij de WK, dus het zal nog wel sneller gaan", zei Thompson, die eerder dit jaar bij de Diamond League in Shanghai al tot 10,78 was gekomen. Haar trainingsmaatje Simone Facey was moeizamer weg, maar snelde in de laatste 30 meter langs vrijwel al haar tegenstandsters. Ze werd tweede in een tijd van 11,04.

Bij de mannen was Yohan Blake de snelste in 9,90. Hij was sinds 2012 niet meer zo snel geweest. Bolt ontbrak, omdat hij de wedstrijd niet in zijn voorbereiding op de WK vond passen. In Londen neemt hij afscheid van de atletiek.

Amerika

Bij de Amerikaanse kampioenschappen, tevens trials voor de WK, pakte Tori Bowie de titel op de 100 meter. De nummer twee van de Spelen in Rio kwam in Sacramento tot een tijd van 10,94.

Bij de mannen pakte de 35-jarige Justin Gatlin de nationale titel van de VS. De winnaar van zilver in Rio - achter de Jamaicaan Usain Bolt - realiseerde een tijd van 9,95 en hield de jonge favoriet Christian Coleman (9,98) net achter zich. Chris Belcher (10,06) werd de derde Amerikaan die zich voor de WK kwalificeerde.