Hockeymannen zeker van WK na ruime zege op China

De ploeg van bondscoach Max Caldas won in de kwartfinales met speels gemak van China (7-0) en dwong daarmee een ticket voor het WK af. De nummer één tot en met vier in Londen plaatsen zich namelijk.

In de halve finale stuit Oranje zaterdag op de winnaar van het duel tussen Engeland en Canada. De andere halve eindstrijd gaat tussen Argentinië en Maleisië.

Het WK in India begint volgend jaar pas op 24 november en de finale is op 16 december. Op het vorige WK, in 2014, haalde Nederland de finale en daarin was Australië veel te sterk (6-1). De laatste keer dat Nederland wereldkampioen werd was in 1998 in Utrecht.

Croon

In de jacht op een ticket voor het WK van 2018 hoefde Nederland donderdag niet eens vol gas te geven. De ploeg van Caldas was veel sterker dan China, al was het wel even wachten op de eerste treffer.

Robbert Kemperman maakte in het tweede kwart de openingstreffer, na een fraaie combinatie met Valentin Verga. Even later tekende Jonas de Geus voor de 2-0, na een mooie voorzet van Jorrit Croon. Voor de speler van Almere was dat zijn eerste doelpunt als international.

Met soms vloeiend aanvalsspel liep Nederland in het derde kwart verder weg. Pruijser maakte zijn vierde goal van het toernooi, op aangeven Thierry Brinkman. Vervolgens scoorde Bakker, opnieuw op aangeven van Brinkman. Kellerman tikte de 5-0 binnen, Algera benutte nog een strafcorner, Pruijser had het slotwoord, 7-0.

Bakker

Voor aanvoerder Bakker was zijn doelpunt extra bijzonder. De 28-jarige captain scoorde namelijk voor de vijftigste keer in Oranje en deed dat ook nog eens in zijn 150e interland. Na afloop was Bakker dan ook zeer tevreden.

"150e interland, vijftigste treffer en geplaatst voor het WK. Beter kan het niet", zei Bakker. "Het was verdiend. We begonnen niet zo goed, maar vanaf het tweede kwart ging het beter. Goede passing, mooie combinaties. We hebben het daarmee snel beslist."