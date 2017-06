Federer boekt tegen Mischa Zverev tweede zege van grasseizoen

Vrijdag stuit Federer, als eerste geplaatst in Halle, opnieuw op een Duitser. Florian Mayer schakelde donderdag in de tweede ronde de als zesde geplaatste Fransman Lucas Pouille uit (6-7 (6), 6-4 en 6-3) en is de volgende opponent van de voormalig nummer één van de wereld.

De 33-jarige Mayer is titelverdediger in Halle. Federer wist het grastoernooitoernooi liefst acht keer te winnen.

Robin Haase verschijnt vrijdag ook op de baan. Hij stuit in de kwartfinale op de Fransman Richard Gasquet. De 30-jarige Haase stuntte woensdag in de tweede ronde met een zege op Dominic Thiem, de nummer twee van de plaatsingslijst uit Oostenrijk.

Wimbledon

Vorige week begon Federer het grasseizoen, nadat hij de graveltoernooien oversloeg om rust te nemen, met een nederlaag in Stuttgart tegen Tommy Haas. In Halle lijkt de achttienvoudig Grand Slam-winnaar wel in vorm te komen richting Wimbledon, dat op maandag 3 juli begint.

In de eerste ronde in de Duitse stad won Federer al overtuigend van de Japanner Yuichi Sugita en tegen de 29-jarige Zverev, die 29e staat op de wereldranglijst, ging het opnieuw zonder setverlies. De partij tegen duurde anderhalf uur en Federer kreeg geen enkel breakpoint tegen.