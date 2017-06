IOC-voorzitter Bach benadrukt dat Rusland gestraft moet worden

"We krijgen de indruk dat sommige mensen in Rusland denken dat het verleden zal worden vergeten door hun aangekondigde en genomen maatregelen tegen doping voor de toekomst", aldus Bach in een interview met The New York Times.

"Maar we kunnen niet vergeten wat er in Sochi is gebeurd. We hebben duidelijk gemaakt dat wat daar is voorgevallen, bestraft moet worden", stelde Bach.

Onderzoeker Richard McLaren schreef vorig jaar in een rapport voor het wereldantidopingbureau WADA dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerd doping.

Het IOC startte al snel een juridische procedure tegen 28 Russische sporters die ervan verdacht worden verboden middelen te hebben gebruikt in Sochi.

Hervormen

Het Russische ministerie van Sport heeft ontkend dat de staat meewerkte aan het manipuleren van dopingtests voor sporters om positieve gevallen te voorkomen.

De Russen stellen dat ze de aflopen maanden hard hebben gewerkt om hun antidopingsysteem te hervormen, zodat ze aan de internationale standaarden voldoen.

Twee commissies binnen het Internationaal Olympisch Comité zijn bezig met het onderzoek naar de bevindingen in het rapport van McLaren.

"Op z'n laatst in oktober willen we sancties opleggen'', zegt Bach. "Het liefst zo snel mogelijk.'' Over de mogelijke sancties, zoals de uitsluiting van Russische sporters aan de komende Winterspelen in Zuid-Korea, laat de 63-jarige Duitser zich niet uit.

Vorig jaar kwam het tijdens de Zomerspelen in Rio niet tot een algehele schorsing voor de Russen, omdat dat volgens Bach zou indruisen tegen de olympische waarden. Russische atleten werden wel uitgesloten van deelname door de internationale atletiekbond.