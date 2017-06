Hockeymannen groepswinnaar na zege op India in World League

Nederland en India hadden allebei de eerste drie wedstrijden in de poule gewonnen en waren al zeker van de volgende ronde. Het duel ging er alleen om wie als groepswinnaar zou eindigen.

Oranje begon sterk aan de wedstrijd en stond na een elf minuten met 2-0 voor. Thierry Brinkman scoorde in de tweede minuut met een backhand, waarna Sander Baart de voorsprong negen minuten later via een strafcorner verdubbelde.

Mirco Pruijser maakte er in het tweede kwart 3-0 van. India zorgde via een subtiele actie van Akashdeep Singh voor de eindstand: 3-1.

Kwartfinales

Eerder in de groepsfase was Nederland te sterk voor Canada (3-1), Schotland (3-0) en Pakistan (4-0). De kwartfinales worden donderdag gespeeld.

De landen die de halve finales halen in Londen mogen deelnemen aan de finaleronde van de HWL eind dit jaar in India. Daarnaast krijgen die ploegen een ticket voor het WK van volgend jaar, dat ook in India gehouden wordt.