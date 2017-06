Lammers hoopt dat Verstappen over 20 jaar 24 uur van Le Mans rijdt

"Het zou leuk zijn, Max lijkt me wel zo iemand die dit soort dingen als een uitdaging ziet", zegt Lammers tegen NUsport. "Ik hoop dat Max over twintig jaar, na zijn Formule 1-carrière, wat meer in de breedte gaat. Dat kan Indy 500 zijn, WRC (World Rally Championship, red.) of Le Mans."

"Ik hoop eigenlijk dat Verstappen net zo gek is als ik ben. Alles wat maar een stuur en wielen heeft, heb ik aangepakt. Ik wilde alles doen."

De 61-jarige Lammers eindigde zondag met voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello en supermarktketeneigenaar Frits van Eerd op de dertiende plaats in Le Mans. "Het was de missie voor Rubens en voor mij om Frits zo goed mogelijk naar de finish te loodsen. Hij heeft het fantastisch gedaan, het was loodzwaar voor hem", aldus Lammers.

Ho-Pin Tung

Lammers wist in 1988 de legendarische race in Le Mans te winnen. Samen met Gijs van Lennep is hij de enige Nederlander die dat ooit presteerde. Met Ho-Pin Tung was daar zondag bijna een derde Nederlander bijgekomen. Zijn team Jackie Chan reed enige tijd aan de leiding, maar moest de winst aan het tweede team van Porsche laten.

"Het is voor een Nederlander bijzonder om aan de kop te rijden. Ho-Pin reed niet eens in de sterkste klasse. Dan is het echt uniek dat je aan de leiding rijdt", vindt Lammers.

De 34-jarige Tung werd geboren in Velp maar racet onder de Chinese vlag. "Hij heeft nu een goede groep mensen om zich heen en levert prestatie na prestatie", stelt Lammers.