Deelname Kyrgios aan Wimbledon op de tocht door heupblessure

De nummer 20 van de wereld ging halverwege de eerste set in zijn partij tegen Donald Young naar de grond toen zijn rechtervoet weggleed. Kyrgios probeerde het nog wel even, maar besloot na verlies in de tiebreak op te geven.

De Australiër kampt al enige maanden met heupklachten. Die zijn door de glijpartij weer flink toegenomen. "De pijn was heel scherp. Ik voel het als ik loop en als ik neerkom na het serveren. Er is heel lastig doorheen te spelen", zegt hij maandag tegen The Herald Sun. "Het heeft geen zin om door te spelen met zulke pijn."

Kyrgios werd een paar weken geleden al behandeld voor de chronische blessure met enkele injecties. "Het ging sindsdien beter, maar ik voel me nu weer precies hetzelfde als een maand geleden. Het is niet geweldig, maar we zien het wel."

Wimbledon

Het enfant terrible van het tennis gaat er echter niet bij voorbaat vanuit dat hij Wimbledon mist. Dat toernooi begint over twee weken. "Wimbledon blijft mijn doel. Ik ga er alles aan doen om beter te worden en hopelijk lukt dat met wat oefeningen."

"Als het aan mij ligt ga ik 100 procent zeker naar Wimbledon", vervolgt Kyrgios. "Ik zou er zelfs met een hele zware blessure willen spelen. Bovendien ben ik nu toch in Engeland. Naar huis gaan heeft geen zin."

Het enige Grand Slam-toernooi op gras begint op 3 juli.