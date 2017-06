De Randamie legt zich neer bij verlies wereldtitel in UFC

"Ik wist dat er een consequentie zou zijn, maar niet dat dit die zou zijn", zegt De Randamie maandag tegen FOX Sports. "Ik draag de consequentie en kom hier alleen maar sterker uit."

Door de weigering van De Randamie, die het nieuws maandag via social media vernam, zal Justino het op 29 juli bij UFC 214 in Anaheim (Californië) opnemen tegen Megan Anderson voor de nu vacante wereldtitel in het vedergewicht.

De Nederlandse mixed martial arts-vechter gaf maandag andermaal aan de Braziliaanse niet te vertrouwen. "Ze is onlangs voor de tweede keer betrapt op verboden middelen. Daar heeft ze weliswaar toestemming voor gehad, maar ik vertrouw het niet en mijn team ook niet."

Veiligheid

De beslissing om haar titel niet te verdedigen tegen 'Cyborg' is dan ook uit veiligheidsoverwegingen genomen, zegt De Randamie. "Mijn lichaam en mijn veiligheid gaan boven alles. Ik ben voor fairplay. In sport hoort geen doping."

De Randamie zorgde in februari voor een primeur door als eerste Nederlandse vrouw een MMA-wereldtitel te veroveren bij de UFC. De Utrechtse rekende bij UFC 208 in New York op punten af met de Amerikaanse favoriete Holly Holm.

Ze hoopt binnenkort een nieuwe kans te krijgen om de wereldtitel te pakken. "Ik beloof dat ik opnieuw kampioen zal zijn in de UFC. Hopelijk kan dat in Nederland, al mag ik daar niet veel over zeggen. De plek waar ik alles voor zou doen om ooit te vechten is Rotterdam Ahoy."