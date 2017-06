Nederland verslaat Canada in derde groepswedstrijd Hockey World League

Mink van der Weerden (strafcorner), Jorrit Croon en Mirco Pruijser waren in de derde groepswedstrijd trefzeker voor Oranje. Tussendoor maakte de Canadees Scott Tupper via een strafbal 1-1, de eerste tegentreffer van Nederland van het toernooi.

Door de zege is Nederland nu al zeker van een plek in de kwartfinales. Eerder was de ploeg van Caldas te sterk voor Schotland (3-0) en Pakistan (4-0). Dinsdag sluit Oranje de groepsfase af tegen India.

De landen die de halve finales halen in Londen mogen deelnemen aan de finaleronde van de HWL eind dit jaar in India. Daarnaast krijgen die ploegen een ticket voor het WK van volgend jaar, dat ook in India gehouden wordt.