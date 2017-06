Nederlandse De Randamie moet wereldtitel inleveren van UFC

"UFC heeft Germaine de Randamie en haar managementteam geïnformeerd dat ze niet langer de wereldkampioen in het vedergewicht is omdat ze het weigert op te nemen tegen de als eerste gerangschikte uitdager Cris 'Cyborg' Justino", schrijft de grootste bond in de mixed martial arts (MMA) maandag in een verklaring.

Het management van de 32-jarige Nederlandse liet eind vorige maand weten dat De Randamie haar wereldtitel niet wil verdedigen tegen Justino. Ze vertrouwt de 31-jarige Braziliaanse niet vanwege van haar dopingverleden. "Ze is een bewezen valsspeelster", zei manager Brian Butler.

'Cyborg' werd in 2011 na haar overwinning op Hiroko Yamanaka positief getest op het verboden middel stanozolol. Daarop werd ze voor een jaar geschorst.

Vorig jaar december testte Justino positief op het gebruik van het middel spironolactone, maar sancties bleven uit. Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA verleende haar namelijk therapeutische vrijstelling voor het gebruik van dat middel.

Justino, die zeventien van haar negentien gevechten won, zal het op 29 juli bij UFC 214 in Anaheim (Californië) opnemen tegen Megan Anderson voor de nu vacante wereldtitel in het vedergewicht.

Primeur

De Randamie zorgde in februari voor een primeur door als eerste Nederlandse vrouw een MMA-wereldtitel te veroveren bij de UFC. De Utrechtse rekende bij UFC 208 in New York op punten af met de Amerikaanse favoriete Holly Holm.

De Randamie vecht al zeventien jaar op professioneel niveau en was in het kickboksen eerder al wereld-, Europees en Nederlands kampioen. Ze was na Bas Rutten, die in 1999 de wereldtitel pakte in het zwaargewicht, de tweede Nederlander met een titel bij de UFC.