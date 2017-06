Ho-Pin Tung noemt tweede plaats Le Mans hoogtepunt van carrière

"Dit is het hoogtepunt in mijn carrière tot nu toe", aldus de 34-jarige Tung in gesprek met autosport.nl. "Het was gewoon een heel bijzondere dag."

De in Velp geboren coureur, die ook een Chinees paspoort heeft, reed met zijn teamgenoten Oliver Jarvis en Thomas Laurent zondag rond het middaguur zelfs enige tijd aan kop in Le Mans, terwijl ze met hun nummer #38 Oreca-Gibson deelnamen aan de LMP2, de op een na sterkste klasse.

De #2 Porsche van Brendon Hartley, Timo Bernhard en Earl Bamber, uitkomend in de sterkste LMP1-klasse, draaide geholpen door de extra pk's echter veel snellere rondetijden en kon de auto van Tung met nog een uur te gaan bijhalen en zo de 24 uur van Le Mans winnen.

Dat maakte de feestvreugde niet minder bij Tung. "Natuurlijk werd er voor de race al veel gepraat over de mogelijkheid dat een LMP2 op het algemene podium zou komen, maar om dan echt aan de leiding te rijden in de race, dat had waarschijnlijk niemand zich voorgesteld."

Succes

De geboren Gelderlander deed sinds 2013 elk jaar mee aan de 24 uur van Le Mans. Zijn beste prestatie tot zondag was een elfde plek in 2014.

"David Cheng en ik zijn dit project vijf jaar geleden begonnen", verwijst Tung naar de Chinese coureur die samen met acteur Jackie Chan eigenaar is van het team Jackie Chan Racing.

"In Le Mans kondigden we toen aan dat we samen de Asian Le Mans Series zouden doen met een LMP2-auto. Ik kan nauwelijks beschrijven hoe hard die jongens allemaal gewerkt hebben, wat ze gedaan hebben om dit succes te behalen."

Oscar

Tung en zijn teamgenoten werden direct na de race gefeliciteerd door Jackie Chan. De wereldberoemde acteur, stuntman en filmproducer uit Hongkong volgde vanuit China de verrichtingen van zijn team in Le Mans.

"Jullie zijn echte helden, ik ben heel trots'', meldde de 63-jarge Chan. "Dit voelt net als het winnen van een Oscar. Helaas kon ik er niet bij zijn, omdat ik druk ben met mijn stuntteam en de voorbereidingen op het filmfestival in Shanghai. Zodra jullie terug zijn, gaan we het vieren.''

De eigenaar van het team kon de laatste rondes van de 24 uur van Le Mans live volgen via een videoverbinding met zijn team in de pitsstraat.