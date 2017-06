Canadese bokser Hague (34) twee dagen na knock-out overleden

Hague ging vrijdag tijdens de tweede ronde in een boksgevecht tegen Adam Braidwood knock-out.

De voormalig MMA-vechter was in de eerste ronde al twee keer tegen het canvas geslagen en stond in de tweede ronde te tollen op zijn benen toen hij knock-out ging.

's Avonds onderging Hague in het ziekenhuis in Edmonton een hersenoperatie en zaterdag werd hij hersendood verklaard. Zijn familie maakte op zondag bekend dat Hague is overleden.

"Met groot verdriet melden we dat Tim is overleden vandaag", schreef zijn zus Jackie Neil zondag op Facebook. "Hij was omgeven door familie, luisterde naar zijn favoriete muziek. We zullen hem heel erg missen. We vragen om privacy tijdens deze moeilijke tijd."

Hague vocht in zijn MMA-carrière 34 partijen, waarvan hij er 21 wist te winnen. In 2016 maakte hij de overstap naar het boksen. In drie duels kwam hij niet verder dan één zege.