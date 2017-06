Golfer Brooks Koepka wint US Open met recordscore

Het is de eerste grote prijs voor de 27-jarige Koepka, die een totaalscore behaalde van -16. Het laagste aantal ooit in de US Open. Op de laatste dag had hij slechts 67 slagen nodig om de baan rond te komen.

Harman, die de dag als leider in het klassement aan de laatste dag begon, had er 72 nodig.

De zege van Koepka past in de trend van jonge golfspelers die de oude garde van de troon stoten. De laatste zeven majors werden gewonnen door een speler die zijn eerste zege op dat niveau boekte.

De stevige wind had veel invloed op het toernooi in de staat Wisconsin. Koepka ging het best met de omstandigheden om.

"Natuurlijk speelde de wind een belangrijke rol en ik voelde dat ik er profijt van kon hebben", zegt Koepka. "Ik voelde de hele week veel vertrouwen. Gelukkig kon ik dat vertrouwen vasthouden tot en met zondag."