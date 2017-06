Golfer Brooks Koepka wint US Open met recordscore

Het is de eerste majorzege voor de 27-jarige Koepka. Op de laatste dag had hij slechts 67 slagen nodig om de baan rond te komen.

De golfer uit Florida eindigde op een totaal van 272, zestien onder par, waarmee hij het US Open-record van de Noord-Ier Rory McIlroy uit 2011 evenaarde.

De zege van Koepka past in de trend van jonge golfspelers die de oude garde van de troon stoten. De voorgaande zes majors kregen met Jason Day, Danny Willett, Dustin Johnson, Henrik Stenson, Jimmy Walker en Sergio Garcia ook allemaal een 'nieuwe' winnaar.

Koepka ging de slotdag op Erin Hills in als nummer twee van het klassement. Samen met landgenoot Justin Thomas en de Engelsman Tommy Fleetwood had hij één slag achterstand op een andere Amerikaan, Brian Harman.

Van dat groepje hield Koepka zijn zenuwen het beste in bedwang. Hij begon met drie birdies op de eerste negen holes, waarna hij op de tiende hole zijn enige bogey moest incasseren. De nummer tien van de wereld scoorde daarna nog drie birdies en kon even later zijn eerste majorzege vieren.

Wind

De stevige wind had veel invloed op het toernooi in de staat Wisconsin. Koepka ging het best met de omstandigheden om. "Natuurlijk speelde de wind een belangrijke rol en ik voelde dat ik er profijt van kon hebben", zei Koepka. "Ik had de hele week veel vertrouwen. Gelukkig kon ik dat vertrouwen vasthouden tot en met zondag."

"Het is nog moeilijk te bevatten. Het zal waarschijnlijk wel een paar dagen duren voordat ik besef dat ik een majorwinnaar ben. Geweldig om dit juist op Vaderdag te doen. Eerlijk gezegd was ik vergeten een kaartje te kopen voor mijn vader, maar dit zal vast veel goed maken."

Thomas, die zaterdag historie had geschreven met een ronde van negen slagen onder par (63), viel in de slotronde weg uit de top van het klassement. De 24-jarige Amerikaan had liefst 75 slagen nodig voor zijn laatste omloop en eindigde met een totaal van 280 op de gedeelde negende plaats.