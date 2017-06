Porsche wint voor derde keer op rij Le Mans, Nederlander Tung tweede

De Porsche is de enige auto in de sterkste LMP1-klasse die het podium haalde. Daardoor pakte de Nederlandse Chinees Ho-Pin Tung met zijn nummer #38 Oreca-Gibson van Jackie Chan Racing uit de LMP2-klasse een fraaie tweede plaats. Derde werd de nummer #13 Oreca van Valliante Rebellion, ook uit de LMP2.

De strijd om de winst in Le Mans was in deze 85ste editie een waar slagveld. Alle vijf auto's in de sterkste LMP1-klasse, waarin de fabrieksteams van Porsche en Toyota deelnemen, kenden problemen.

Toyota kende zaterdag tot na middernacht een prima Le Mans, met de nummer #7 auto stevig aan de leiding. Maar in de nachtelijke uren sloeg het noodlot toe voor het Japanse merk. Eerst moest Kamui Kobayashi de leidende auto langs de baan parkeren met problemen en vervolgens kreeg de nummer #9 enkele minuten later een klapband, wat door de grote schade ook voor die auto het einde betekende.

De derde auto van het Japanse team had toen al een flinke tijd binnen gestaan met problemen en grote achterstand opgelopen. De wagen met startnummer #8 kwam uiteindelijk als negende over de streep.

Niet vlekkeloos

Ook bij Porsche verliep de race bepaald niet vlekkeloos. De uiteindelijke winnaar had al relatief vroeg in de race problemen, waardoor een achterstand werd opgelopen. Op een bepaald moment lag de #2 Porsche zelfs achttien ronden achter.

De #1 Porsche had een redelijk stabiele race en was door het uitvallen van de snelste Toyota een groot deel van de nacht en de ochtend leider. Rond het middaguur werd de 919 echter getroffen door een olielek, waarna André Lotterer de auto langs de kant moest parkeren. Vanaf dat moment kreeg de auto van Tung de leiding in handen.

De terugkomende #2 Porsche draaide echter veel snellere rondetijden en kon de auto van Tung met nog een uur te gaan bijhalen, waardoor Porsche toch weer aan de leiding kwam van de race. Klassewinst in de LMP2 en een tweede plek in de algemene uitslag is wat resteerde voor Tung en zijn teamgenoten Oliver Jarvis en Thomas Laurent.

Aston Martin

In de GTE Pro-klasse, de hoogste klasse voor GT-auto's, won de fabrieks Aston Martin met #97 van Darren Turner, Jonathan Adam en Daniel Serra. De strijd in deze categorie duurde tot en met de laatste ronde, waarin een verbeten duel werd uitgevochten met de #63 Chevrolet Corvette.

Laatsgenoemde Amerikaanse bolide nam in het laatste uur de leiding, maar moest door enkele fouten en een zwaar gevecht met de Aston Martin uiteindelijk genoegen nemen met de de derde plaats. De Ford GT met startnummer #67 werd in die klasse nog tweede.

Jan Lammers, Frits van Eerd en Rubens Barrichello kwamen in de auto van het Jumbo-team als veertiende over de streep, met daarmee een twaalfde plaats in de LMP2-klasse.. Dit team was de enige Nederlandse inschrijving in Le Mans.