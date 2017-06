Meerkamper Vos beëindigt carrière door blessureleed

"Als het lichaam het niet meer toelaat, houdt het op", zegt Vos in een video tegen Losse Veter. "De laatste jaren heb ik veel blessures gehad. Ik ben er klaar mee."

Vos nam deel aan drie WK's (2009, 2011 en 2013) en was ook van de partij op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Hij eindigde in de olympische tienkamp op de 21e plaats.

"Ik wilde nog één keer alles op alles zetten om de WK te halen. Tot het indoorseizoen ging het redelijk, maar daarna heb ik vooral last gekregen van mijn rechterachillespees. Dat laat zien dat ik nog niet fit ben, laat staan dat ik een limietpoging kan doen en halen."

"Ik heb een heel mooie carrière gehad", besluit Vos. "Het enige wat daaraan ontbreekt is een medaille.'' De Rotterdammer, die een aantal jaren in Texas woonde en trainde, zette in 2012 in Götzis zijn persoonlijk record van 8.224 punten neer.