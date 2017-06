Meerkamptitel Deurloo bij rentree Zonderland en Van Gelder

De 26-jarige Deurloo pakte het goud met een puntentotaal van 84,250. Voor de Rotterdammer was het al de vierde keer dat hij de Nederlandse meerkamptitel voor zich opeiste.

Concurrentie had hij nauwelijks in het sportpaleis in 'zijn' stad. De Belg Bram Louwije, die in Den Bosch traint bij Flik-Flak, eindigde met 80,500 punten als tweede. Alex Klinkenberg werd derde met 73,550.

Zonderland kwam alleen in actie op brug (14,700) en rek (14,500), Yuri van Gelder liet zich alleen zien aan de ringen (13,550). Het was hun rentree na de dramatisch verlopen Spelen van Rio de Janeiro.

Van Gelder ging de avond nadat hij de ringenfinale had gehaald op stap en werd vervolgens naar huis gestuurd omdat hij de gedragsregels had overtreden. Zonderland wist zijn olympische titel op rek niet te verlengen door een val. Beide turners laten zich zondag wederom zien, dan in de toestelfinales.

Zonderland zette afgelopen week op Facebook een filmpje waarop te zien is hoe hij tijdens een training liefst vijf vluchtelementen achter elkaar doet. Op de NK laat de olympisch kampioen van 2012 dat niet eerder vertoonde kunststukje nog achterwege.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de meerkamptitel naar Tisha Volleman. Zij kwam na een rondgang langs sprong, brug, balk en vloer uit op 51,366 punten. Zilver ging naar Marieke van Egmond (50,233), het brons was voor Chiara Frisina Fauste (49,167).

Volleman komt zondag ook in alle toestelfinales uit. Sanne Wevers, de olympisch kampioene op balk, slaat de NK over.