Toyota's aan kop na openingsfase 24 uur van Le Mans

Vorig jaar ging de zege in de roemruchte endurancerace naar Porsche, dat destijds het geluk had dat de wagen van Toyota in de laatste vijf minuten stil viel. De finish is op zondagmiddag om eveneens 15.00 uur.

De leiding in de LMP1, de zwaarste klasse, is na het eerste uur in handen van de #8 Toyota, met achter het stuur de Zwitser Sebastien Buemi. De tweede Toyota (#7) volgt op korte afstand. Die auto was van pole position begonnen.

De twee Porsches (#1 en #2) liggen op de posities drie en vier, niet ver achter beide Toyota's. De top vijf wordt afgesloten door de derde Toyota (#9).

Er staat dit jaar voor het eerst in meer dan tien jaar weer een Nederlands team aan de start. Het Racing Team Nederland, waarvoor Jan Lammers (winnaar van Le Mans in 1988) en voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello achter het stuur zitten, komt uit in de LMP2-klasse en ligt daarin na het eerste uur op plek 26.

Bovendien behoort de Nederlander Ho-Pin Tung tot de grote kanshebbers voor de overwinning in diezelfde klasse. Hij ligt met de #38 Jackie Chan DS Oreca vierde in de klasse en negende overall.