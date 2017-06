Porsche aan de leiding in Le Mans na uitvallen Toyota

De editie van dit jaar ging zaterdag om 15.00 uur van start. De finish is op zondagmiddag om eveneens 15.00 uur.

De leiding in de LMP1, de zwaarste klasse, was rond 23.40 uur in handen van de #7 Toyota. Die auto moest in de beginfase even de #8 Toyota voor zich dulden, maar ging na een derde van de race soeverein aan kop, todat zich technische problemen voordeden.

De Toyota moest snelheid minderen. Iets voor 01.00 uur 's nachts kon daarom de Porsche #1 de leiding van de race overnemen. Eerder in de race profiteerde de Duitse equipe van pech bij de Toyota #8, die met oververhitte remmen de pits moest opzoeken.

De Toyota #7 viel om 01.08 uur definitief uit de race. Niet veel later had ook de Toyota #9, die als nummer twee achter de Porsche reed, pech: de auto kreeg rond 01.20 een klapband. De #9 rijdt voorlopig nog, maar met veel schade,

De tweede Porsche (#2) kwam na 3,5 uur rijden tot stilstand in de pits. Door problemen aan de vooras liep de equipe al vroeg een achterstand van negentien ronden op, maar ligt nu op de viruele tweede plek.

Jan Lammers

Er staat dit jaar voor het eerst in meer dan tien jaar weer een Nederlands team aan de start. Het Racing Team Nederland, waarvoor Jan Lammers (winnaar van Le Mans in 1988) en voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello achter het stuur zitten, komt uit in de LMP2-klasse.

De equipe kreeg na zo'n 5,5 uur rijden te maken met de eerste problemen. Na een pitstop van een minuut of vijf kon de gele bolide de baan weer op. Het team rijdt op de 20e plek.

De Nederlander Ho-Pin Tung behoort met de #38 Jackie Chan DS Oreca tot de grote kanshebbers voor de overwinning in diezelfde klasse. Zijn team ligt derde in de klasse en zesde overall. De achterstand op de leidende Vaillante Rebellion #31 is met ongeveer een minuut te overzien.

Jeroen Bleekemolen komt eveneens uit in de LMP2-klasse. Hij ligt met het team van Keating Motorsports (#43) door verschillende problemen in de achterhoede.

Harde crash

In de GT-klasse rijdt vrijwel het hele veld na zes uur nog altijd aan dezelfde ronde. De #97 Aston Martin leidt daar het veld, gevolgd door de #67 en de #66 Ford van Chip Ganassi Team UK.

Na een dikke vijf uur race deed zich een opmerkelijk incident voor. De LMP2-bolide van TDS Racing (#28) tikte de #82 Ferrari van Risi Competizione aan, waarna die hard in de vangrail belandde. Voor de Ferrari zat de race er op.

De bolide van TDS Racing, bestuurd door Matthieu Vaxiviere kwam er met een tijdstraf van zeven minuten vanaf. De Fransman erkende zijn fout later en ging door het stof.