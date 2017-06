Beste drie golfers ter wereld halen cut niet op tweede dag US Open

Een dergelijke afgang van de mondiale top drie was bij het US Open niet voorgekomen sinds 1986, het jaar waarin de officiële wereldranglijst zijn intrede deed.

De Engelsen Paul Casey en Tommy Fleetwood en de Amerikanen Brian Harman en Brooks Koepka delen na twee ronden van achttien holes de koppositie met een score van 137 slagen, zeven onder par.

Titelverdediger

Johnson, de nummer één van de wereld, was de titelverdediger in het US Open. De Amerikaan had echter een excuus voor zijn uitschakeling, want begin deze week werd hij voor de tweede keer vader.

Zijn voorbereiding was daardoor niet optimaal geweest. Dat resulteerde in een totaal van 148 slagen, vier boven par en drie slagen te veel voor een langer verblijf op Erin Hills.

McIlroy, die dit jaar veel last heeft gehad van een ribblessure, kwam uit op vijf boven par. Day leverde zelfs een scorekaart van tien boven par in.