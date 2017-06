'Miljoenengevecht tussen McGregor en Mayweather niet voor de show'

"Hij smult van deze kans. Hij vindt het heerlijk dat mensen aan hem twijfelen en dat hij voor een unieke prestatie kan zorgen", zegt de belangenbehartiger van de MMA-vechter in gesprek met SNTV.

McGregor en Mayweather stappen op 26 augustus in de ring in het MGM Grand in Las Vegas. Volgens critici maakt de Ier zonder ervaring geen schijn van kans tegen de nog ongeslagen bokskampioen en is het miljoenengevecht slechts voor de bühne.

Met het spektakel zou in potentie een bedrag van zo'n miljard euro gemoeid kunnen zijn en voor de winnaar ligt naar verluidt ook een cheque van iets minder dan 100 miljoen euro klaar. Dat er zo veel op het spel staat, zorgt volgens Attar alleen maar voor extra motivatie bij de Ier.

"Hij komt daar niet alleen maar om wat geld op te halen. De één denkt dat dit een schijnvertoning en vooral voor de show is, de ander gelooft echt dat dit een heel interessant en spannend gevecht gaat worden."

Ambitieus

Dat het voor MMA-kampioen McGregor zijn eerste serieuze bokspartij wordt, hoeft ook geen belemmering te zijn tegen Mayweather, denkt Attar. "Je kunt Floyd niet onderschatten, hij is de beste bokser aller tijden."

"Er is een reden dat hij 49 gevechten zonder nederlaag is gebleven, hij is een geweldige tacticus en heel snel. Maar er zijn wat dingen waar hij nooit mee te maken heeft gehad en Conor kan die unieke kwaliteiten en strategieën uitbuiten."

Mayweather ging in 2015 met 'bokspensioen' nadat hij al zijn gevechten als prof winnend had afgesloten. De Amerikaan kwam daar echter op terug nadat hij werd uitgedaagd door de Ier McGregor, die er alle vertrouwen in heeft dat hij voor een unieke prestaties kan zorgen door de 40-jarige 'Pretty Boy' diens eerste nederlaag toe te brengen.

"Wij geloven erin dat we gaan winnen", stelt Attar. "Conor komt niet alleen maar zijn cheque innen, hij is heel ambitieus. Ik verwacht dus een interessant gevecht, waarbij de verschillende stijlen voor een heel nieuwe ervaring zorgen voor Floyd."

Mijlpaal

Attar rekent dan ook op een lange partij in het MGM Grand. "Ik denk niet dat Conor knock-out gaat. Alles kan natuurlijk gebeuren, maar het wordt een verhitte strijd en hij komt er in meerdere opzichten sterker uit."

"Dit wordt absoluut geen smetje op de carrière van Conor, maar juist een mijlpaal in zijn nu al geweldige loopbaan. Dit gevecht beslist wie de beste vechtsporter ooit wordt", stelt de zaakwaarnemer van de 28-jarige Ier.

In de aanloop naar het gevecht deelden McGregor en Mayweather over en weer al wat plaagstootjes uit. Volgens Attar zijn die die verbale provocaties niet slechts ter vermaak. "Dat is oprecht, ze geven elkaar straks heus geen knuffel in de ring."

"Sommigen houden zich liever op de vlakte, maar Conor gedijt juist bij dit soort situaties. En dat geldt ook voor Floyd."