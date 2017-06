Golfer Fowler leidt na eerste dag op US Open

De Amerikaan had in de nacht van donderdag op vrijdag slechts 65 slagen nodig voor zijn eerste rondgang langs de achttien holes. Daarmee evenaarde Fowler het record voor de eerste dag (-7) in de historie van het Amerikaanse majortoernooi.

De huidige nummer negen van de wereldranglijst liet op geen enkele hole een slag liggen. Met drie birdies op zijn eerste vijf holes begon de runner-up van 2014 sterk aan zijn eerste ronde. Daarna wist hij zijn hoge niveau vast te houden.

"Het is altijd mooi om in golf een beetje geschiedenis te schrijven", sprak Fowler na afloop nuchter. "Maar ik word liever herinnerd aan iets dat ik op zondag heb gedaan", doelde hij op de felbegeerde eindzege in het US Open.

Casey

De Brit Paul Casey en de Amerikaan Xander Schauffele staan tweede in het klassement, op één slag van Fowler. Liefst 44 deelnemers bleven onder ideale omstandigheden onder par (72) op Erin Hills. Ook dat was een record voor de openingsdag op het US Open.

Drie titelkandidaten verging het echter opvallend slecht in de eerste ronde. Titelverdediger Dustin Johnson, tevens de huidige nummer één van de wereld, had 75 slagen nodig voor zijn omloop.

De Noord-Ier Rory McIlroy, de nummer twee van de mondiale rangschikking, leverde een scorekaart van 78 in. De Australiër Jason Day, de nummer drie van de ranking, maakte het nog wat bonter met een dramatische rondgang van 79 slagen.