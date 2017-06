Schippers: 'Ik hoorde de starter niet door het lawaai in stadion Oslo'

Ze mocht van de jury nog een keer starten en won de race uiteindelijk ruim in 22,31, maar werd daarna alsnog uit de uitslag geschrapt. Aan het einde van de avond kwam de jury toch weer terug op die beslissing en werd Schippers toch weer als winnaar aangewezen.

"Toch nog een mooie overwinning op mijn verjaardag", reageerde de 25 jaar geworden Schippers op Twitter. De jury gaf geen verklaring voor het terugdraaien van de diskwalificatie.

Schippers had slechts één keer eerder in haar loopbaan vals gestart, bij een indoorwedstrijd in 2015.

"Ik zat in het blok en ik dacht: nu moet het rustiger gaan worden. Maar hij begon al met starten. Ik had al half mijn hand omhoog gedaan, daarom mocht ik ook nog een keer lopen. Als het echt vals was, had ik natuurlijk ook niet meer mogen lopen", verklaarde Schippers tegenover de NOS.

"Ik zei: 'Jongens, dit kan gewoon niet.' Als je de starter niet hoort, dan schiet het niet op."

Moeilijk

De Utrechtse omschreef haar race als "oké". "Na zo'n valse start heb je natuurlijk niet de beste start die mogelijk is. Ik voel wel ergens dat ik vooruitga, maar het moet er nog wel een beetje uitkomen."

Schippers heeft als belangrijkste doel voor dit seizoen de wereldkampioenschappen in Londen, die op 4 augustus beginnen. "Nu hoeft het nog niet, daarom moet ik dit ook accepteren nu, maar soms is het wel moeilijk om rustig te blijven."