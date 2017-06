Bondscoach Caldas kiest voor drie aanvoerders bij hockeyers

Die keuze is het gevolg van "een lang evaluatieproces, dat na de Olympische Spelen in Rio is ingezet", meldt de hockeybond. Bakker, aanvaller van Amsterdam, draagt de aanvoerdersband tijdens de Hockey World League in Londen die donderdag begint.

"Mink, Billy en Seve zijn een goede spiegel van deze groep" verklaart Caldas donderdag tegen Hockey.nl. "Het is een van de kunsten van leiderschap om mensen in hun waarde te laten en te activeren. Het is aan deze drie jongens om dat te bereiken. In dienst van het team, zodat we maximaal kunnen presteren."

Van Ass komt door een hamstringblessure niet uit op de Hockey World League in Londen. Als nieuwe mede-captain is hij wel met het team meegereisd.

Bakker, Van der Weerden en Van Ass zijn de opvolgers van Robbert van der Horst. De verdediger annex middenvelder was captain op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, waar Oranje teleurstellend vierde werd.

In november werd bekend dat Caldas voorlopig geen gebruik maakt van Van der Horst (32) en de andere routiniers Jeroen Hertzberger (31) en keeper Jaap Stockmann (32).

World Hockey League

Nederland begint de World League donderdag met een groepswedstrijd tegen Pakistan. Canada, India en Schotland. zijn de andere landen in de groep.

Tijdens het toernooi in Londen zijn drie plaatsbewijzen te verdienen voor de finalepoule van het WK, dat in december in het Indiase Bhubaneswar gehouden wordt. In augustus wacht Oranje nog een belangrijk toernooi. De ploeg van Caldas verdedigt dan de titel bij het EK in Amsterdam.