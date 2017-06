Federer laat matchpoint onbenut en verliest eerste partij in twee maanden

Federer won bij zijn eerste partij van 2017 op gras wel de eerste set en was ook dicht bij winst. In de tiebreak van de tweede set kreeg hij bij 8-7 zelfs een matchpoint, maar vervolgens maakte Haas drie punten op rij. In de derde set maakte de Duitser het af.

De partij duurde een uur en 54 minuten. De zege van Haas was bijzonder omdat hij vier jaar ouder is dan de Zwitserse routinier en is afgezakt naar de 302e positie op de wereldranglijst. Federer is de mondiale nummer vijf.

De Zwitser heeft het toernooi in Stuttgart, waar tot en met 2015 op gravel werd gespeeld, nog nooit gewonnen. Bij de eerste editie op gras ging de eindzege naar Dominic Thiem. Federer was dit jaar als eerste geplaatst.

Wimbledon

Maandag benadrukte Federer dat hij zich fit voelde en klaar was voor het grasseizoen, dat hij volgende maand wil bekronen met zijn achtste titel op Wimbledon. Hij liet de graveltoernooien, waaronder Roland Garros, schieten. ZIjn lichaam had rust nodig, maar hij trainde de afgelopen weken wel flink.

Federer dit jaar uitstekende met toernooizeges op hardcourt. Hij won de Australian Open en de Masterstoernooien van Indian Wells en Miami. De eindstrijd op 2 april in Miami, waarin hij te sterk was voor Rafael Nadal, was zijn laatste partij voordat hij in Stuttgart weer de baan op ging.