Schippers loopt alleen estafette op EK voor landenteams

Churandy Martina komt wel individueel in actie, op de 200 meter. De Nederlandse equipe strijdt in Lille in de Super League, het hoogste niveau.

Oranje dwong twee jaar geleden in het Griekse Heraklion promotie af, onder meer door overwinningen van Schippers op de 100 en 200 meter. Het EK voor landenteams wordt voor de zevende keer georganiseerd. Alleen in 2014 in het Duitse Braunschweig nam Nederland deel.

In Lille neemt de Nederlandse atletiekequipe het op tegen tien andere landen: Groot-Brittannië, Duitsland, Polen, Spanje, Italië, Tsjechië, Wit-Rusland, Oekraïne, Griekenland en gastland Frankrijk. Rusland is vanwege de internationale dopingschorsing afwezig.

Hassan

Sifan Hassan ontbreekt in de Nederlandse ploeg. De atlete liep afgelopen zondag bij de FBK Games nog de beste wereldjaartijd op de 1500 meter (3.56,14), maar staat haar plek voor de EK in Lille af aan Maureen Koster.

Naomi Sedney is aangewezen als vervangster van Schippers op de 100 meter, Tessa van Schagen loopt de 200 meter. Bij de mannen is Solomon Bockarie op de 100 meter gezet en komen ook de toppers Liemarvin Bonevacia (400 meter) en Thijmen Kupers (800 meter) in actie.

In de Nederlandse ploeg zijn ook Menno Vloon (die vorige week het Nederlands record polsstokhoogspringen op 5,85 meter zette) en Thomas van Ophem (de nieuwe houder van het Nederlands record speerwerpen met 80,70 meter) - opgenomen.

Van 3 tot en met 13 augustus staat het WK atletiek in Londen op het programma.