Durant: 'Op mijn achtste zei ik al dat ik NBA-kampioen zou worden'

"Op mijn achtste zei ik al tegen mijn moeder dat ik NBA-kampioen zou worden. Ik ben trots dat dat nu gelukt. Ook voor mijn moeder, zij is mijn grootste fan én mijn grootste criticus", aldus Durant na de zege (129-120) op Cleveland Cavaliers.

In tegenstelling tot veel van zijn ploeggenoten is het pas de eerste NBA-titel van de 28-jarige Durant. Golden State werd twee jaar geleden ook al kampioen, maar toen speelde de small forward nog voor Oklahoma City Thunder.

Door zijn transfer afgelopen zomer naar de Warriors kreeg Durant veel kritiek. Hij voelde in de best-of-seven-serie de druk, maar met 39 punten maandagavond in de Oracle Arena maakte hij zijn status waar.

"Ik heb in de aanloop naar deze wedstrijd twee nachten niet kunnen slapen", vertelde Durant. "Ik was enorm zenuwachtig, maar ik had ook zin. Het vertrouwen om het af te maken was er en we speelden ook erg goed. Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van dit team."

Mede door zijn 39 punten werd Durant uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NBA-finals, waarin hij gemiddeld 35,2 punten maakte per wedstrijd. "Dat ik ook nog MVP ben geworden is helemaal en droom die uitkomt. Het is ongelooflijk. Sinds het begin van het seizoen waren we de te kloppen ploeg, maar we hebben het waargemaakt."

LeBron James

Overigens was Durant maandag niet de meest trefzekere speler in de vijfde wedstrijd van de finalereeks. LeBron James, sterspeler van Cleveland, was goed voor 41 punten.

Vorig jaar pakte de 32-jarige James wel de titel ten koste van Golden State en vijf jaar geleden werd hij kampioen met Miami Heat. Destijds versloeg hij in de finale Oklahoma City, het team van Durant. "In 2012 won hij met Miami van mij, nu was het mijn beurt", zei Durant, die lovend was over James.

"Hij is en blijft een fantastische speler, die altijd in de finale hoort te staan. Meteen na de wedstrijd feliciteerde hij me en zei dat we elkaar in 2018 weer zouden zien in de finale. Daar teken ik voor."