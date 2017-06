Golden State Warriors wint NBA-titel voor tweede keer in drie jaar

De Warriors wisten door de thuiszege in de Oracle Arena de best-of-seven-serie met 4-1 in hun voordeel te beslissen.

Beide teams stonden de afgelopen twee seizoen ook tegen elkaar in de strijd om de titel. In 2015 won de formatie uit Californië, vorig jaar ging de titel na een fraaie comeback naar Cleveland.

Het is de vijfde NBA-titel in de clubgeschiedenis voor Golden State. Eerder werd de club kampioen in 1947, 1956, 1975 en 2015. Dit jaar leed de ploeg slechts één nederlaag in de play-offs. De overige vijftien duels werden in winst omgezet.

Durant

Kevin Durant was met 39 punten de beste speler aan de kant van de Warriors. Hij werd na de wedstrijd verkozen tot de meest waardevolle speler van de NBA. Durant scoorde gemiddeld 35,2 punten in de finalestrijd.

"Ik heb twee dagen niet kunnen slapen", zei Durant. "Ik was enorm zenuwachtig voor deze wedstrijd."

"Maar ik had ook zo veel zin om deze wedstrijd te spelen. We hebben er hard voor gewerkt en hadden het vertrouwen dat we het af konden maken. We speelden erg goed vanavond."

James

LeBron James, sterspeler van de Cavalliers, maakte 41 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor. "Ik neem mijn hoed af voor Cleveland", aldus Durant.

"Ik heb nooit een beter duo gezien dan Lebron en Kyrie Irving. Maar we hebben ze verslagen. We zijn kampioen en het is geweldig dat het gelukt is in een thuiswedstrijd."